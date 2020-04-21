Во вторник потеплеет до +14 градусов; местами возможны дожди

Ожидается частичная облачность. Более солнечным день будет в Курземе, а больше облаков синоптики прогнозируют в Латгале. Местами, преимущественно в Видземе и Латгале, пройдут небольшие дожди.

Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.

В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, у моря - до +9 градусов.

Галерея: Цветущая сакура в парке Победы