Во вторник потеплеет до +14 градусов; местами возможны дожди

Otrdienas rītā mākoņi daļēji sedz Latvijas debesis un dažviet Vidzemē nedaudz Во вторник в Латвии температура воздуха повысится до +9..+14 градусов, сообщает агентство LETA.
Ожидается частичная облачность. Более солнечным день будет в Курземе, а больше облаков синоптики прогнозируют в Латгале. Местами, преимущественно в Видземе и Латгале, пройдут небольшие дожди.
Будет дуть слабый или умеренный северный, северо-западный ветер.
В Риге ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Температура воздуха поднимется до +12 градусов, у моря - до +9 градусов.
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