Ср, 22.04.2020
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В четверг местами потеплеет до +18 градусов

ФОТО: AFP/SCANPIX

В четверг в Латвии сохранится сухая, преимущественно солнечная и умеренно теплая погода, сообщает агентство LETA.

Ожидается небольшая облачность, однако облака кратковременно могут закрывать небо, осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, а днем воздух прогреется до +18..+18 градусов, на большей части побережья - до +9..+12 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге в четверг будет сухо и преимущественно солнечная. Минимальная температура воздуха ночью составит +5 градусов, в пригороде - +2 градуса; днем воздух прогреется до +13 градусов, но у моря будет немного прохладнее.

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