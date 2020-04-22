В четверг местами потеплеет до +18 градусов

Ожидается небольшая облачность, однако облака кратковременно могут закрывать небо, осадков синоптики не прогнозируют.

Ночью температура воздуха опустится до 0..+5 градусов, а днем воздух прогреется до +18..+18 градусов, на большей части побережья - до +9..+12 градусов.

Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер.

В Риге в четверг будет сухо и преимущественно солнечная. Минимальная температура воздуха ночью составит +5 градусов, в пригороде - +2 градуса; днем воздух прогреется до +13 градусов, но у моря будет немного прохладнее.