Прогноз погоды на неделю: от +18 до -5 градусов

Согласно последней информации, вторник станет самым теплым и, возможно, дождливым днем на неделе. В этот день дождь пройдет по всей стране, больше осадков ожидается в Видземе и на севере Латгале. Температура воздуха местами в центральной и южной части страны повысится до +15..+18 градусов, а местами на севере страны будет всего +7 градусов.

В среду в Латвию вновь придет прохлада - температура воздуха не поднимется выше +7..+12 градусов, а в ночь на четверг ожидается мороз до -5 градусов.

Со среды до пятницы ожидается переменная облачность и осадков будет мало, но в конце недели с низкой вероятностью возможен циклон и более обширные дожди, свидетельствует прогноз Global Forecast System.