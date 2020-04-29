Ближайшей ночью в Латвии ожидается мороз

В ночь на четверг на большей части территории Латвии ожидаются заморозки - от +2..+4 градусов местами на побережье до -5 градусов на севере Видземе, прогнозируют синоптики.
В четверг днем будет немного теплее, чем в среду, - температура воздуха повысится до +8..+14 градусов.
Ожидается незначительная облачность, без осадков, слабый восточный ветер.
В Риге в четверг будет малооблачно, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит +1 градус, в пригородах - до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов.
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