Ближайшей ночью в Латвии ожидается мороз

В четверг днем будет немного теплее, чем в среду, - температура воздуха повысится до +8..+14 градусов.

Ожидается незначительная облачность, без осадков, слабый восточный ветер.

В Риге в четверг будет малооблачно, без осадков. Минимальная температура воздуха ночью составит +1 градус, в пригородах - до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +12 градусов.