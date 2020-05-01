В первый день мая в Латвии потеплеет до +18 градусов

В пятницу в Латвии ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, усилится юго-восточный ветер, сообщает агентство LETA.
Порывы ветра в западной и центральной частях страны достигнут 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха днем поднимется до +13..+18 градусов, местами на курземском побережье Рижского залива - до +10 градусов. В Курземе ожидается и самая низкая температура в стране.
В Риге весь день будет светить солнце, порывы юго-восточного ветра усилятся до 14 метров в секунду, а температура воздуха поднимется до +16 градусов.
Местами - особенно в южной части Латвии и Риге - сохраняется высокая пожароопасность в лесах. Ветер увеличивает риск распространения огня.
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