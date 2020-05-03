Синоптики сделали прогноз на май: приятного мало

Согласно нынешним прогнозам Global Forecast System, в ближайшие дни ожидается умеренно-теплая погода и местами температура воздуха приблизится к отметке в +20 градусов, в свою очередь минимальная температура ночью будет держаться в районе 0..+8 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди.

Самым холодным периодом месяца может стать 10-15 мая, когда максимальная температура воздуха ожидается ниже +15 градусов, а ночами прогнозируется сильный мороз - на высоте двух метров температура местами опустится ниже нуля, а на уровне почвы она будет еще ниже.

В мае средняя температура воздуха ожидается немного ниже нормы. Скорее всего, в этом месяце будет меньше солнечных дней и больше осадков, чем в апреле.

За последние десять лет всего дважды - в 2015 и 2017 годах - май был прохладнее нормы. В обоих случаях и в июне и июле температура воздуха сохранялись ниже среднего показателя. Впрочем, сезонные прогнозы по-прежнему свидетельствуют, что в этом году в Латвии ожидается теплое лето, а год в целом, возможно, будет самым теплым в истории наблюдений.