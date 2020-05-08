На следующей неделе в Латвии опять похолодает: возможен мороз и даже снег с градом

В конце недели температура воздуха в Латвии немного повысится, но с понедельника снова похолодает, сообщает агентство LETA.
В субботу ожидается переменная облачность, в воскресенье будет более солнечно, значительных осадков не ожидается.
Воскресенье станет самым теплым днем недели - температура воздуха поднимется до +16..+21 градуса.
В понедельник, когда холодный атмосферный фронт начнет пересекать страну, пройдут сильные дожди. Ночью на следующей неделе температура воздуха будет опускаться до +3..-4 градусов, немного теплее будет местами на побережье, а днем столбик термометра не будет подниматься выше +15 градусов.
Возможны дождь, снег, град и сильный ветер, но часто будет и светить солнце.
Ожидается, что с конца будущей недели постепенно начнет становиться теплее.
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