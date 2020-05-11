Местами день будет холоднее ночи; по всей стране пройдут дожди

Количество осадков местами может достигнуть 20 миллиметров. Сильный дождь возможен и из грозовых облаков днем и вечером на юге Латгале. Осадки ожидаются по всей стране, день будет преимущественно облачным.

В восточных районах усилится южный ветер, на побережье - северный. Ожидаются порывы до 15-19 метров в секунду.

В Курземе день будет куда прохладнее ночи - температура воздуха понизится до +4..+7 градусов. Максимальная температура воздуха на востоке Латвии составит +14..+19 градусов, на юге Латгале может быть еще теплее.

В Риге в первой половине дня ожидается дождь, который может быть сильным. Днем и вечером порывы северного, северо-западного ветра достигнут 17 метров в секунду. Температура воздуха понизится от +13 до +5 градусов.