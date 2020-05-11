На этой неделе жары можно не ждать. На следующей - тоже

12 марта ночью и с утра в Селии, Латгале и местами в Видземе выпадет несколько сантиметров снега. Всю эту и, возможно, и следующую неделю в Латвии ожидаются осадки - преимущественно кратковременный дождь и град, местами и гроза со снегом.

Под ясным небом температура воздуха ночью будет опускаться до 0..-5 градусов, теплее будет только на побережье. В отдельные ночи облака защитят от морозы. Максимальная температура в течение дня ожидается в границах +7..+15 градусов, на следующей неделе станет немного теплее.

Напомним, на этой недели в Латвии ожидается мороз и рекорды холода.