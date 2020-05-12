Погода на среду: холодно, ветер и осадки

Ожидается преимущественно кратковременный дождь, однако местами возможны град, снег и гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Днем по всей Латвии ожидается порывистый западный, юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +1..-4 градусов в восточных районах Латвии до 0..+5 градусов в других районах страны. Днем воздух прогреется до +7..+12 градусов.

В Риге в среду ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки. Днем порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +10 градусов днем.

Галерея: Снег в Риге