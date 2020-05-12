Погода на среду: холодно, ветер и осадки

В ночь на среду в западной и центральной частях Латвии, начиная с Курземе, ожидаются осадки, в течение дня они пройдут на большей части территории страны, сообщает агентство LETA.
Ожидается преимущественно кратковременный дождь, однако местами возможны град, снег и гроза с порывами ветра до 20 метров в секунду. Днем по всей Латвии ожидается порывистый западный, юго-западный ветер.
Минимальная температура воздуха ночью составит от +1..-4 градусов в восточных районах Латвии до 0..+5 градусов в других районах страны. Днем воздух прогреется до +7..+12 градусов.
В Риге в среду ожидаются переменная облачность и кратковременные осадки. Днем порывы западного, юго-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит от +3 градусов ночью до +10 градусов днем.
Галерея: Снег в Риге
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