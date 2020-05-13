Под Гулбене в среду прошел крупный град

Gulbenes novada Mālmuižā šodien (13. maijs) birusi lielgraudu krusa. Vairākās vietās Latvijā bijis arī pēkrona negaiss. Foto: Marta Katrīna Anže Posted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Wednesday, May 13, 2020

Напомним, в четверг в Латвии уменьшится облачность, станет немного теплее, прогнозируют синоптики.

Местами пройдут кратковременные осадки. Сильнее всего облачность будет ночью в Видземе и во второй половине дня в Земгале, а порывы ветра могут составить до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит от -2 градусов местами на юге Курземе до +6 градусов на морском побережье. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +9..+13 градусов.

В Риге в четверг солнце только изредка будут закрывать облака, возможны кратковременные осадки. Слабый или умеренный западный ветер перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, а днем составит до +11 градусов.