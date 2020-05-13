Под Гулбене в среду прошел крупный град

В среду, 13 мая, в Малмуйже Гулбенского края прошел крупный град, кроме того, местами в Латвии была зарегистрирована гроза, сообщил в Facebook модератор прогнозов погоды LTV Том Брицис.
Люди в комментариях к посту сообщили, что как под Алуксне, так и в Рундале и Рое в среду прошел град.
Gulbenes novada Mālmuižā šodien (13. maijs) birusi lielgraudu krusa. Vairākās vietās Latvijā bijis arī pēkrona negaiss. Foto: Marta Katrīna AnžePosted by Toms Bricis LTV Laika ziņas on Wednesday, May 13, 2020
Напомним, в четверг в Латвии уменьшится облачность, станет немного теплее, прогнозируют синоптики.
Местами пройдут кратковременные осадки. Сильнее всего облачность будет ночью в Видземе и во второй половине дня в Земгале, а порывы ветра могут составить до 18 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха ночью составит от -2 градусов местами на юге Курземе до +6 градусов на морском побережье. Максимальная температура воздуха во второй половине дня составит +9..+13 градусов.
В Риге в четверг солнце только изредка будут закрывать облака, возможны кратковременные осадки. Слабый или умеренный западный ветер перейдет в северо-западный. Температура воздуха ночью понизится до +4 градусов, а днем составит до +11 градусов.
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