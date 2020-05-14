Прогноз погоды: Еще придется немного померзнуть

В четверг в Латвии местами ожидаются кратковременные дожди, град, снег и грозы, больше всего осадков будет во второй половине дня в Земгале и окрестностях Риги, прогнозируют синоптики.
При стремительном понижении температуры из-за осадков возможны резкие порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха составит от +9 до +13 градусов.
В Риге во второй половине дня возможны кратковременные осадки, гроза и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха составит +11 градусов.
Существенного повышения температуры воздуха в Латвии можно ожидать в конце следующей недели, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
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