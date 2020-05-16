Сб, 16.05.2020
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В субботу ожидаются сильный ветер и осадки; объявлено предупреждение

Иллюстративное фото

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

В субботу по всей Латвии ожидается сильный западный, северо-западный ветер, сообщает агентство LETA.

Самые сильные порывы ветра - до 17-22 метров в секунду - будут связаны с дождевыми и грозовыми тучами. Такой ветер может ломать деревья. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение.

Периодически ожидается дождь, отдельные тучи могут вызвать сильный дождь, град и грозу.

Температура воздуха не поднимется выше +9..+14 градусов.

В Риге временами ожидаются осадки и порывы западного, юго-западного ветра до 20 метров в секунду. Максимальная температура воздуха составит +12 градусов.

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