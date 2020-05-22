В субботу в Латвию придет тепло: воздух прогреется до +20 градусов

Минимальная температура воздуха на высоте до двух метров от земли составит ночью -2..+4 градуса. Ночь будет ясной, местами возможен туман.

День будет сухим и солнечным, а воздух прогреется до +15..+20 градусов.

В Риге минимальная температура воздуха ночью составит +2..+4 градуса, в пригородах местами до -1, днем воздух прогреется до +19 градусов.