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О погоде на четверг: усилится северный ветер, местами пройдет дождь

ФОТО: EPA/Scanpix

В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдет дождь, прогнозируют синоптики.

Северный, северо-западный ветер в западной и центральной части страны усилится - его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит от +13..+16 градусов на побережье до +20 градусов в Латгале.

В Риге осадков не ожидается, скорость порывов северного, северо-западного ветра увеличится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит до +15 градусов.

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