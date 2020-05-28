О погоде на четверг: усилится северный ветер, местами пройдет дождь

В четверг, 28 мая, в Латвии ожидается частично облачная погода, местами пройдет дождь, прогнозируют синоптики.
Северный, северо-западный ветер в западной и центральной части страны усилится - его порывы будут достигать 10-15 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит от +13..+16 градусов на побережье до +20 градусов в Латгале.
В Риге осадков не ожидается, скорость порывов северного, северо-западного ветра увеличится до 13 метров в секунду. Температура воздуха составит до +15 градусов.
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