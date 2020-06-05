Прогноз погоды на следующую неделю: жара до +30 и ливни с грозами и градом

В Латвии начинается метеорологическое лето - на следующей неделе ожидается очень теплая и влажная погода с грозами, прогнозируют синоптики.
В ближайшие сутки Латвию пересекут атмосферные фронты, больше осадков ожидается ночью - ливни, местами с грозами.
В субботу будет дуть порывистый ветер, ночь ожидается самой теплой до сих пор в этом году, во второй половине дня температура составит от +13 градусов на западном побережье Курземе до +23 на востоке страны.
На следующей неделе по всей стране, кроме приморских районов, температура воздуха может достичь +30 градусов, в самые теплые ночи - до +20 градусов.
Будут образовываться грозовые облака, в отдельных районах пройдут ливни с грозами, градом и порывами ветра.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!