Пт, 5.06.2020
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Прогноз погоды на следующую неделю: жара до +30 и ливни с грозами и градом

Иллюстративное фото

ФОТО: Apollo lasitājs Māris

В Латвии начинается метеорологическое лето - на следующей неделе ожидается очень теплая и влажная погода с грозами, прогнозируют синоптики.

В ближайшие сутки Латвию пересекут атмосферные фронты, больше осадков ожидается ночью - ливни, местами с грозами.

В субботу будет дуть порывистый ветер, ночь ожидается самой теплой до сих пор в этом году, во второй половине дня температура составит от +13 градусов на западном побережье Курземе до +23 на востоке страны.

На следующей неделе по всей стране, кроме приморских районов, температура воздуха может достичь +30 градусов, в самые теплые ночи - до +20 градусов.

Будут образовываться грозовые облака, в отдельных районах пройдут ливни с грозами, градом и порывами ветра.

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