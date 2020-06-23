Вт, 23.06.2020
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В Янову ночь и Янов день дождя в Латвии не ожидается

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В Янову ночь дождя в Латвии не ожидается - небо прояснится и сохранится сухая погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Янов день также ожидается сухая и теплая погода, местами температура воздуха достигнет +29 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в Янову ночь будет дуть слабый ветер, температура опустится до +13, +16 градусов, а местами на востоке - до +10, +12 градусов.

В Риге ночью ожидается частично облачная и сухая погода, будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит около +15 градусов.

В Янов день будет сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер, на побережье возможен умеренный северный ветер.

Воздух прогреется до +24, +29 градусов, на побережье ожидается более прохладная погода с температурой +20, +24 градуса.

В Риге в среду будет светить яркое солнце, дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +26 градусов.

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