В Янову ночь и Янов день дождя в Латвии не ожидается

В Янов день также ожидается сухая и теплая погода, местами температура воздуха достигнет +29 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в Янову ночь будет дуть слабый ветер, температура опустится до +13, +16 градусов, а местами на востоке - до +10, +12 градусов.

В Риге ночью ожидается частично облачная и сухая погода, будет дуть слабый ветер, а минимальная температура воздуха составит около +15 градусов.

В Янов день будет сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер, на побережье возможен умеренный северный ветер.

Воздух прогреется до +24, +29 градусов, на побережье ожидается более прохладная погода с температурой +20, +24 градуса.

В Риге в среду будет светить яркое солнце, дуть слабый ветер, а температура воздуха поднимется до +26 градусов.