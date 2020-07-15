Ср, 15.07.2020
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Среда станет самым теплым днем со 2 июля

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Среда станет самым теплым днем в Латвии со 2 июля, сообщает агентство LETA.

Температура воздуха повысится до +20...+25 градусов. Теплее будет в Курземе, прохладнее - на побережье и в восточных районах страны.

Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, но возможно и появление облаков. Сохранится слабый ветер, в восточных районах будет дуть умеренный северный ветер.

В Риге будет солнечно, без осадков. При слабом ветре воздух прогреется до +24 градусов, вблизи моря - до +21 градуса.

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