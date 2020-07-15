На выходных потеплеет до +28 градусов, но затем погода изменится

Как сообщает агентство LETA, ближайшие пять дней будут преимущественно сухими и солнечными, а ветер будут слабым или его не будет вовсе.

Температура воздуха в конце этой недели и начале следующей поднимется до +25...+28 градусов, под влиянием морского бриза немного прохладнее будет на побережье. Ночи также станут теплее - температура воздуха не будет опускаться ниже +10, а местами и ниже +15 градусов.

Согласно прогнозу Global Forecast System, во вторник, 21 июля, Латвию с запада достигнет холодный атмосферный фронт.

Возможно, в самые прохладные дни на следующей неделе не будет теплее +20 градусов. Возможны дожди и грозы.