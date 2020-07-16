Пятница будет жаркой! Воздух прогреется до +27 градусов

В пятницу температура воздуха в Латвии составит +23...+27 градусов, местами на побережье будет прохладнее - всего до +21 градуса, сообщает агентство LETA.
Ближайшей ночью воздух остынет до +8...+15 градусов.
Ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, будет дуть слабый ветер.
В Риге на протяжении всего дня будет светить солнце, ожидается легкий или умеренный северный ветер. Ночью столбик термометра опустится до отметки в +15 градусов, местами в пригороде - до +10 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов, у моря - до +22 градусов.
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