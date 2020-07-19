Понедельник может стать самым жарким днем июля. Местами ожидаются дожди и грозы

Понедельник в Латвии, возможно, станет самым жарким дня июля, а во второй половине дня и вечером во многих районах возможных кратковременные дожди и грозы.
В ночь на понедельник температура опустится до +11..+18 градусов, днем повысится до +24..+29. При грозе возможен порывистый ветер.
В Риге в понедельник ожидается небольшая переменная облачность. Температура воздуха ночью составит до +17 градусов, днем до +28.
Как сообщалось, во вторник Латвию с запада пересечет холодный атмосферный фронт, и к середине недели похолодает до +17..+21 градусов.
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