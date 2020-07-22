Ср, 22.07.2020
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В среду ожидаются сильные ливни с грозами и градом; объявлено желтое предупреждение

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В среду в Латвии ожидается облачная погода, пройдут дожди, местами возможны грозовые ливни с сильным ветром и, возможно, градом, сообщает агентство LETA.

В силе желтое предупреждение Латвийского центра геологии, метеорологии и окружающей среды о грозах с сильными порывами ветра, ливнями и градом с утра в западных районах и в течение дня по всей Латвии.

Ожидается умеренный западный, северо-западный ветер, порывы которого могут достигать 15-20 метров в секунду.

Воздух прогреется до +16..+20 градусов, но во время осадков температура воздуха опустится до +11 градусов.

В Риге в среду ожидается мало солнца, пройдут дожди, возможны кратковременные ливни с грозами. Порывы северо-западного ветра усилятся до 18 метров в секунду, а температура воздуха не поднимется выше +19 градусов.

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