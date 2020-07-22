К концу недели погода изменится

Начиная с конца этой недели, температура воздуха в Латвии повысится, однако по-прежнему иногда будут идти дожди, сообщает агентство LETA.
С конца этой недели температура воздуха в Латвии повысится на несколько градусов, но по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики.
До субботы, 25 июля, будет максимально +17...+23 градуса, затем в солнечные дни потеплеет до +21...+26. Теплее станут и ночи - температура не будет опускаться ниже +10 градусов.
В ближайшие три дня осадки будут частными, затем более редкими.
Прогнозы на август свидетельствуют, что погода будет переменчивой, с частными дождями, периоды прохлады будут сменяться недолгой жарой.
Долгосрочные прогнозы предсказывают умеренную погоду и в сентябре и октябре, в свою очередь в ноябре и зимой вырастет вероятность рекордного тепла.
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