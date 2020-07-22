К концу недели погода изменится

С конца этой недели температура воздуха в Латвии повысится на несколько градусов, но по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики.

До субботы, 25 июля, будет максимально +17...+23 градуса, затем в солнечные дни потеплеет до +21...+26. Теплее станут и ночи - температура не будет опускаться ниже +10 градусов.

В ближайшие три дня осадки будут частными, затем более редкими.

Прогнозы на август свидетельствуют, что погода будет переменчивой, с частными дождями, периоды прохлады будут сменяться недолгой жарой.

Долгосрочные прогнозы предсказывают умеренную погоду и в сентябре и октябре, в свою очередь в ноябре и зимой вырастет вероятность рекордного тепла.