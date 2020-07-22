Ср, 22.07.2020
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К концу недели погода изменится

Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Начиная с конца этой недели, температура воздуха в Латвии повысится, однако по-прежнему иногда будут идти дожди, сообщает агентство LETA.

С конца этой недели температура воздуха в Латвии повысится на несколько градусов, но по-прежнему ожидаются кратковременные дожди, сообщают синоптики. 

До субботы, 25 июля, будет максимально +17...+23 градуса, затем в солнечные дни потеплеет до +21...+26. Теплее станут и ночи - температура не будет опускаться ниже +10 градусов. 

В ближайшие три дня осадки будут частными, затем более редкими. 

Прогнозы на август свидетельствуют, что погода будет переменчивой, с частными дождями, периоды прохлады будут сменяться недолгой жарой. 

Долгосрочные прогнозы предсказывают умеренную погоду и в сентябре и октябре, в свою очередь в ноябре и зимой вырастет вероятность рекордного тепла.

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