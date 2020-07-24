В субботу пройдут дожди, возможны грозы

В субботу в Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны сильные дожди и грозы, прогнозируют синоптики.
Во второй половине дня в Курземе установится сухая и солнечная погода, в других районах солнце выглянет лишь ненадолго.
Температура воздуха в ночь на субботу составит +11...+16 градусов, днем будет до +18...+22.
В Риге временами ожидается дождь, возможна гроза. К вечеру установится солнечная погода. В ночь на субботу похолодает до +14 градусов, днем будет не теплее +21.
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!