В субботу пройдут дожди, возможны грозы

Во второй половине дня в Курземе установится сухая и солнечная погода, в других районах солнце выглянет лишь ненадолго.

Температура воздуха в ночь на субботу составит +11...+16 градусов, днем будет до +18...+22.

В Риге временами ожидается дождь, возможна гроза. К вечеру установится солнечная погода. В ночь на субботу похолодает до +14 градусов, днем будет не теплее +21.