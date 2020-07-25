Сначала грозовые ливни, потом - солнце. Прогноз погоды на субботу

До этого во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, ожидаются и грозовые ливни. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления.

Температура воздуха повысится до +18..+22 градусов.

В Риге пройдет кратковременный дождь, который может быть сильным. К вечеру погода станет солнечной. Умеренный южный ветер сменится северным ветром, а температура воздуха не поднимется выше +21 градуса.