Сначала грозовые ливни, потом - солнце. Прогноз погоды на субботу

Во второй половине дня в Курземе, а к вечеру и на большей части территории страны погода станет сухой и солнечной, прогнозируют синоптики.
До этого во многих районах Латвии пройдет кратковременный дождь, ожидаются и грозовые ливни. Будет дуть слабый или умеренный ветер переменного направления.
Температура воздуха повысится до +18..+22 градусов.
В Риге пройдет кратковременный дождь, который может быть сильным. К вечеру погода станет солнечной. Умеренный южный ветер сменится северным ветром, а температура воздуха не поднимется выше +21 градуса.
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