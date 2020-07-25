Солнечно, возможен туман. Прогноз погоды на последнее воскресенье июля

Местами образуется туман, который рассеется перед рассветом. Как ночью, так и днем в Латвии будет мало облаков, без осадков.

Будет дуть слабый ветер, главным образом с юго-востока, возможно безветрие.

В последнее воскресенье июля воздух прогреется до +21..+25 градусов, на курземском побережье Рижского залива - до +19..+20 градусов.

В Риге воскресенье также будет солнечным, возможно образование тумана. Минимальная температура воздуха ночью в столице составит +11..+12 градусов, в пригороде - +7..+10 градусов. Во второй половине дня воздух прогреется до +24 градусов, будет дуть слабый юго-восточный ветер.

В воскресенье сохранится высокое ультрафиолетовое излучение, поэтому с 11 до 16 часов не рекомендуется длительно находиться на солнце.