Воскресенье будет солнечным и теплым

Днем в воскресенье температура воздуха в Латвии поднимется до +21...+25 градусов, на градус прохладнее будет на побережье, сообщает агентство LETA.
Ожидается сухая и довольно солнечная погода, будет дуть слабый ветер.
В Риге синоптики прогнозируют солнечный и теплый день, воздух прогреется до +24 градусов, будет дуть небольшой южный, юго-восточный ветер.
Сохранится высокая ультрафиолетовая радиация, поэтому с 11 по 16 часов не желательно длительно находиться на солнце.
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