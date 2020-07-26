Вс, 26.07.2020
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Воскресенье будет солнечным и теплым

Иллюстративное фот

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Днем в воскресенье температура воздуха в Латвии поднимется до +21...+25 градусов, на градус прохладнее будет на побережье, сообщает агентство LETA.

Ожидается сухая и довольно солнечная погода, будет дуть слабый ветер.

В Риге синоптики прогнозируют солнечный и теплый день, воздух прогреется до +24 градусов, будет дуть небольшой южный, юго-восточный ветер.

Сохранится высокая ультрафиолетовая радиация, поэтому с 11 по 16 часов не желательно длительно находиться на солнце.

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