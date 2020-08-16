Вс, 16.08.2020
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В понедельник жара продолжится: воздух прогреется до +29 градусов

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

В ночь на понедельник во многих регионах Латвии могут образоваться туман и облачность, однако осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.

Температура воздуха ночью составит +10..+17 градусов.

Понедельник будет преимущественно солнечным, температура воздуха составит от +22..+25 градусов на побережье Рижского залива и северо-востоке страны до +26..+29 градусов на юге.

В Риге в понедельник ожидается солнечная погода, без осадков. Температура воздуха составит от +17 градусов ночью до +23 градусов днем.

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