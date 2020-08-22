Облака, ветер, а вечером - сильный дождь. Прогноз погоды на субботу

В субботу в Латвии будет преимущественно облачная погода, скорость порывов южного, юго-восточного ветра усилится до 9-14 м/с, прогнозируют синоптики.
Во многих районах будет идти дождь, местами - сильный кратковременный дождь. В Латгале осадков не ожидается. Вечером в западной и центральной части страны, а ночью и в восточных районах ожидаются более сильные осадки - ливни, возможны также грозы.
Температура воздуха составит +20..+26 градусов.
В Риге небо будет затянуто облаками. Южный, юго-восточный ветер усилится до 13 м/с, а температура воздуха составит до +24 градусов.
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