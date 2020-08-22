Облака, ветер, а вечером - сильный дождь. Прогноз погоды на субботу

Во многих районах будет идти дождь, местами - сильный кратковременный дождь. В Латгале осадков не ожидается. Вечером в западной и центральной части страны, а ночью и в восточных районах ожидаются более сильные осадки - ливни, возможны также грозы.

Температура воздуха составит +20..+26 градусов.

В Риге небо будет затянуто облаками. Южный, юго-восточный ветер усилится до 13 м/с, а температура воздуха составит до +24 градусов.