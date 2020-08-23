Новая неделя начнется с похолодания, дождей и гроз

Ночью местами, в основном в Курземе, вероятна гроза. Будет дуть слабый и умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов, на побережье местами +18 градусов.

Днем ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдут дожди и грозы. Температура воздуха составит +19...+23 градуса.

В Риге в понедельник также возможны кратковременный дождь и гроза. Ночная температура составит около +14 градусов, дневная - до +22 градусов.