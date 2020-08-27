Осень все ближе: латвийцев ожидает прохладная ночь

В ночь на пятницу во многих районах западной и центральной части Латвии небо прояснится, а температура воздуха понизится до +5..+9 градусов, прогнозируют синоптики.
Местами на побережье и на востоке страны температура не поднимется выше +10..+13 градусов. В некоторых районах ожидается дождь и туман, в Латгале небо будет затянуто облаками, будет дуть северный ветер.
Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами ожидается кратковременный дождь, сохранится слабый северный ветер. Воздух прогреется до +16..+21 градуса.
В Риге пятница будет солнечной, без осадков и со слабым северным ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит около +10 градусов, а днем она поднимется до неполных +20 градусов.