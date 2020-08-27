Осень все ближе: латвийцев ожидает прохладная ночь

Местами на побережье и на востоке страны температура не поднимется выше +10..+13 градусов. В некоторых районах ожидается дождь и туман, в Латгале небо будет затянуто облаками, будет дуть северный ветер.

Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами ожидается кратковременный дождь, сохранится слабый северный ветер. Воздух прогреется до +16..+21 градуса.