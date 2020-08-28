Сб, 29.08.2020
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В субботу ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

Женщина с зонтом. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

​В ночь на субботу минимальная температура воздуха в Латвии составит от +3 градусов в Латгале и Видземе до +12 на Курземском побережье.

Ночь пройдет без существенных осадков, а днем со стороны Лиепаи придет зона дождей, которая распространится по всей территории. Меньше осадков ожидается в Латгале.

Восточный, юго-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, в Курземе до 19 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +14..+18 градусов.

В Риге также будет пасмурно и дождливо, возможен сильный дождь. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +15 днем.

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