В субботу ожидаются сильные дожди и порывистый ветер

Ночь пройдет без существенных осадков, а днем со стороны Лиепаи придет зона дождей, которая распространится по всей территории. Меньше осадков ожидается в Латгале.

Восточный, юго-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду, в Курземе до 19 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит +14..+18 градусов.

В Риге также будет пасмурно и дождливо, возможен сильный дождь. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +15 днем.