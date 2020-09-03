Четверг в Риге начался с грозы

Грозовые тучи с ночи наблюдались в восточной части страны, и они принесли самую интенсивную грозу в Латвии с июня 2019 года. Идут дожди, местами они сильные.

В восточном и центральном районах Латвии в силе желтое предупреждение о грозе с порывами ветра до 15 метров в секунду и сильными ливнями.

Грозы в восточной и центральной частях Латвии продолжатся до обеда. Затем, начиная с юго-запада страны, облаков станет меньше и выглянет солнце.

При слабом или умеренном южном, юго-западном ветре воздух прогреется до +18...+21 градуса.

В Риге в первой половине дня сохранится риск грозы, позднее ожидается частичная облачность, без осадков. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер, а воздух прогреется до +21 градуса.