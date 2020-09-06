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В первое воскресенья сентября ожидаются как солнце, так и дожди

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В первой половине воскресенья в части Латгале продолжится дождь, осадки возможны местами и в других частях страны, однако после обеда и вечером кратковременные дожди пройдутпо всей стране, сообщает агентство LETA.

Местами возможна гроза. Будет дуть слабый или умеренный западный, юго-западный ветер, который будет сильнее под крупнейшими дождевыми тучами и на побережье.

Воздух прогреется до +16...+20 градусов.

В Риге ожидается частичная облачность, пройдет кратковременный дождь, будет дуть слабый или умеренный юго-западный ветер, максимальная температура воздуха составит +19 градусов.

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