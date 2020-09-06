Циклоны с дождями и сильным ветром и немного солнца. Синоптики сделали прогноз на неделю

В понедельник сохранится слабый и умеренный юго-западный ветер, на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозовые ливни.

Со вторника по четверг Латвию пересекут две или три обширные зоны осадков, усилится ветер - на побережье его порывы могут составить 23 метра в секунду.

К пятнице усилится влияние антициклона, поэтому будет более сухо и солнечно, но уже в воскресенье, 13 сентября, с запада придет новый циклон

На следующей неделе температура воздуха по ночам сохранится выше +5 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит +14...+19 градусов.

В середине сентября, по прогнозам синоптиков, еще возможны несколько дней с температурой воздуха выше +20 градусов.