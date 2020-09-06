В понедельник местами ожидаются грозовые ливни

Ночью температура воздуха понизится до +7..+11 градусов, местами на побережье - до +14 градусов, днем по всей стране составит +15..+18 градусов.

В Риге в понедельник пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью понизится до +10 градусов, днем не превысит +18 градусов.

Галерея: Дождливый день в Риге