Вс, 6.09.2020
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В понедельник местами ожидаются грозовые ливни

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник в Латвии ожидается переменная облачность, пройдут дожди, местами возможны грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

Ночью температура воздуха понизится до +7..+11 градусов, местами на побережье - до +14 градусов, днем по всей стране составит +15..+18 градусов.

В Риге в понедельник пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью понизится до +10 градусов, днем не превысит +18 градусов.

Галерея: Дождливый день в Риге

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