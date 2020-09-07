Пн, 7.09.2020
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С утра в Курземе, а затем по всей стране: в Латвии ожидаются дожди с грозами

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В понедельник в первой половине дня лишь местами, главным образом в Курземе, ожидаются кратковременные дожди с грозой, однако затем осадки пройдут на большей части территории страны, сообщает агентство LETA.

Грозовые тучи местами принесут сильный дождь, возможны также порывистый ветер и град.

Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер. Воздух прогреется до+15...+18 градусов.

В Риге сквозь облака будет проглядывать солнце, ожидается кратковременный дождь, возможны грозы. Будет дуть слабый или умеренный южный и западный ветер, а температура воздуха не превысит +18 градусов.

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