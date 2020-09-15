В четверг в Латвии ожидается буря. Синоптики уже объявили оранжевое предупреждение

Из-за ветра с Курземе и Видземе объявлено желтое предупреждение, а в прибрежных районах - оранжевое предупреждение, которое будет в силе весь четверг с пяти часов утра до 23 часов.

В четверг с утра в Курземе и Видземе порывы северо-западного ветра усилятся до 20-24 метров в секунду, но уже днем в прибрежных районах порывы будут достигать 25-28 метров в секунду.

Столь сильный ветер может ломать деревья, сдувать незакрепленные предметы или обломки, а также приводить к повреждениям и разрушениям. Возможны и проблемы с подачей электроэнергии.

Если гидрометеорологические условия приведут к разрушениям, угрожающим здоровью и жизни людей, коммуникации и движению общественного транспорта, жителей призывают звонить по номеру 112.

Напомним, в среду температура воздуха в Латвии поднимется до +23...+27 градусов, местами на побережье она составит около +20 градусов, прогнозируют синоптики.

На сегодняшний день рекорд тепла в Латвии для 16 сентября составляет +26,3 градуса, он был установлен в 1964 году.

В среду погода будет преимущественно солнечной, осадков не ожидается. Порывы южного, юго-западного ветра усилятся до 9-13 метров в секунду.

В ночь на среду ожидается слабый ветер, местами образуется туман, а температура воздуха понизится до +9...+15 градусов.

В Риге ночью температура воздуха составит +14 градусов, во второй половине дня она поднимется до +26 градусов. Скорость порывов южного, юго-западного ветра достигнет 12 м/с.