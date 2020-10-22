Пятница будет ветреной и дождливой

В пятницу в Латвии снова усилятся порывы ветра, ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Местами ожидаются ливни, возможны гроза и град.
Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 13-18 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается в первой половине ночи и в середине дня.
Ночью будет не холоднее +9 градусов, максимальная температура воздуха днем составит +12...+15 градусов.
В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, между облаков выглянет солнце. Скорость ветра в порывах в начале ночи и в середине дня составит 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет +12...+14 градусов.