Пятница будет ветреной и дождливой

Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 13-18 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается в первой половине ночи и в середине дня.

В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, между облаков выглянет солнце. Скорость ветра в порывах в начале ночи и в середине дня составит 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет +12...+14 градусов.