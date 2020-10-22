Пт, 23.10.2020
Weather latvija Погода в Латвии Смотреть еще > Weather europe Погода в Европе Смотреть еще > Weather world Погода в мире Смотреть еще >

Пятница будет ветреной и дождливой

ФОТО: AFP/SCANPIX

В пятницу в Латвии снова усилятся порывы ветра, ожидается облачная с прояснениями погода, на большей части территории пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Местами ожидаются ливни, возможны гроза и град.

Скорость западного, юго-западного ветра в порывах составит 13-18 метров в секунду. Самый сильный ветер ожидается в первой половине ночи и в середине дня.

Ночью будет не холоднее +9 градусов, максимальная температура воздуха днем составит +12...+15 градусов.

В Риге в пятницу ожидается кратковременный дождь, между облаков выглянет солнце. Скорость ветра в порывах в начале ночи и в середине дня составит 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем будет +12...+14 градусов.

Читать также

НАВЕРХ
Back