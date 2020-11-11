Начало ноября было на 4,5 градуса теплее нормы

Среднесуточная температура в первые десять дней ноября в Латвии составляла +7,7 градуса, что на 4,5 градуса выше многолетнего показателя, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Минимальная температура воздуха составила -3,9 градуса 9 ноября в Мадоне, максимальная была зарегистрирована 3 ноября в Вентспилсе - 15,1 градуса выше нуля.
В первую декаду ноября было побито 19 рекордов максимальной температуры воздуха.
Количество осадков в первую декаду месяца составило 7 мм или 35% от нормы.
Как сообщалось, средняя температура октября в Латвии составила +9,8 градуса, что на 2,9 градуса выше нормы.