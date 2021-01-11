Во вторник ожидается снегопад, который продолжится до среды

Снег продолжится в среду, и толщина снежного покрова во многих районах страны вырастет на 10-15 сантиметров.

Порывы южного ветра во вторник достигнут скорости 10-17 метров в секунду, в Лиепайском порту ожидаются порывы до 22 метров в секунду. На дорогах местами образуются снежные заносы.

Температура воздуха в ближайшие сутки составит +1...-4 градуса.

Галерея: Снегопад в Риге