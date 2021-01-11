Пн, 11.01.2021
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Во вторник ожидается снегопад, который продолжится до среды

Снежное утро в столице

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Во вторник в Латвии ожидаются снег и метель, местами они будут сильными, однако в Латгале осадков синоптики обещают мало, сообщает агентство LETA.

Снег продолжится в среду, и толщина снежного покрова во многих районах страны вырастет на 10-15 сантиметров.

Порывы южного ветра во вторник достигнут скорости 10-17 метров в секунду, в Лиепайском порту ожидаются порывы до 22 метров в секунду. На дорогах местами образуются снежные заносы.

Температура воздуха в ближайшие сутки составит +1...-4 градуса.

Галерея: Снегопад в Риге

В Риге во вторник ожидается снегопад с порывами ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха составит 0...-2 градуса. Снег продолжится в среду, средняя толщина снежного покрова может превысить 15 сантиметров.

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