Местами толщина снежного покрова превысила 20 см; снег продолжится и в среду

Больше всего снега в стороне Добеле, Юрмалы, Риги и Огре, а также на восточной границе страны, где глубокий снег сохраняется с 1 января. В среду к 5 часам утра на станциях наблюдений Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии самый глубокий снежный покров составлял 21 сантиметр в Алуксне и 23 сантиметра в Дагде.

Курземе покрывает снежный покров толщиной в 13 сантиметров, столь глубокий снег зарегистрирован в Салдусе. Меньше всего снега в стране в Лиепае - в среднем всего 1 сантиметр. При этом в Лиепае во вторник было больше всего осадков в виде снега и дождя.

В среду утром на большей части территории страны продолжает идти снег, в восточных и центральных районах местами наблюдается метель. В Латгале, на востоке Видземе и в на западе Курземе значительных осадков нет.

Дует слабый или умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха составляет -1...-3 градуса.

В Риге идет снег, юго-восточный ветер дует со скоростью три метра в секунду, температура воздуха составляет около нуля градусов.

В целом в среду на большей части Латвии обещают снег, больше осадков ожидается в центральных районах, где снежный покров увеличится на 2-4 сантиметра.

Температура воздуха составит 0...-3 градуса.

В Риге в первой половине дня ожидается снег, но затем значительных осадков не будет. Умеренный восточный, юго-восточный ветер местами может вызвать небольшую метель. Температура воздуха составит 0...-1 градус.

На улицах Риги работает вся зимняя спецтехника

Утром в среду на улицах Риги работает вся доступная зимняя техника, но снега на проезжей части, особенно на правом берегу Даугавы, по-прежнему много, и автомашины могут скользить, сообщили в департаменте сообщения Рижской думы.

С ночи на улицах столицы работает вся зимняя техника. Водителям рекомендуется быть осторожными и своевременно планировать свой маршрут.

Вчера около 19 часов уборка снега на улицах и мостах началась в третий раз, а чистка велодорожек велась непрерывно, однако в случае сильного снегопада улицы могут снова покрыться снегом за очень короткое время, сразу после чистки.

В приоритетном порядке чистятся магистральные улицы, мосты, путепроводы, велосипедная инфраструктура и улицы, где ходит общественный транспорт, затем второстепенные или районные улицы, где могут быть особо тяжелые условия для вождения.