Во второй половине следующей недели в Латвию вернется мороз

Как сообщает агентство LETA, в последнее воскресенье февраля ожидается довольно солнечная погода, в восточных районах будет облачнее, возможен небольшой дождь и снег. При умеренно сильном северо-западном ветре температура воздуха составит от -2..+3 градусов с утра и до +1...+7 градусов днем.

Небольшие осадки возможны и в воскресенье, в то же время выглянет солнце, а воздух прогреется немного сильнее.

В первой половине следующей недели потеплеет до +10 градусов, но ночами под ясным небом возможны небольшие заморозки.

Ожидается, что в четверг, 4 марта, начнут поступать холодные воздушные массы с севера, в результате чего в конце недели столбик термометра местами может опуститься ниже -10 градусов, небольшой мороз возможен и днем. Возможен сильный гололед. 4

Как уже сообщалось, в ближайшие дни ожидается резкое поднятие уровня воды в реках. На следующей неделе уровень воды в маленьких реках снизится, а в больших продолжит повышаться.