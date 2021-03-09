В ближайшие сутки в Латвии местами ожидается сильный снег

Местами ожидается и метель. До вечера среды в части Видземе и на севере Латгале выпадет 10-15 сантиметров снега. Дороги будут скользкими.

Ожидается преимущественно облачная погода. Ветер будет дуть с разных направлений и с разной силой, однако с утра и днем на севере Видземе ожидаются порывы восточного ветра до 13 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до 0...-6 градусов, местами на границе с Эстонией - до -10 градусов. Днем воздух прогреется до -3...+2 градусов, на северо-востоке страны сохранится мороз до -7 градусов.

В Риге в среду ожидается снег, будет дуть умеренный юго-западный ветер, днем возможен слабый переменчивый ветер. Температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов.