Метель и дожди: синоптики сделали новый прогноз на конец недели

В четверг вечером и в ночь на пятницу юго-восточный ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду, начиная с западных районов пойдет снег, который в Курземе перейдет в дождь.

Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье повысится до +1...+ 8 градусов. В ночь на пятницу по всей стране еще ожидается небольшой мороз, а в следующие ночи минимальная температура воздуха составит -2...+ 3 градуса.

В выходные ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, будет пасмурно, временами возможны осадки.

Возможно, во второй половине следующей недели погоду будет определять антициклон, и станет более сухо и солнечно, а по ночам усилятся заморозки. 4

Из-за дождя и тающего снега в выходные уровень воды в реках начнет подниматься. На большей части территории страны снег растает.