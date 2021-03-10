Метель и дожди: синоптики сделали новый прогноз на конец недели
В ночь на пятницу на всей территории Латвии ожидается метель, а затем временами осадки, чаще всего в виде дождя, прогнозируют синоптики.
В ночь на пятницу на всей территории Латвии ожидается метель, а затем временами осадки, чаще всего в виде дождя, прогнозируют синоптики.
В четверг вечером и в ночь на пятницу юго-восточный ветер усилится порывами до 15-20 метров в секунду, начиная с западных районов пойдет снег, который в Курземе перейдет в дождь.
Температура воздуха в пятницу, субботу и воскресенье повысится до +1...+ 8 градусов. В ночь на пятницу по всей стране еще ожидается небольшой мороз, а в следующие ночи минимальная температура воздуха составит -2...+ 3 градуса.
В выходные ожидается умеренный южный, юго-западный ветер, будет пасмурно, временами возможны осадки.
Возможно, во второй половине следующей недели погоду будет определять антициклон, и станет более сухо и солнечно, а по ночам усилятся заморозки.
Из-за дождя и тающего снега в выходные уровень воды в реках начнет подниматься. На большей части территории страны снег растает.
Галерея: Снег в Риге