Пятница будет богатой на осадки

Наиболее сильные осадки ожидаются в Курземе, где дожди ожидаются уже с утра, а также в Видземе. Сохранится преимущественно облачная погода.

Будет дуть юго-западный ветер, возможны порывы до 13-18 метров в секунду.

Температура воздуха повысится до +1...+6 градусов.

В Риге снег перейдет в дождь, будет дуть умеренный юго-западный ветер, а воздух прогреется до +5 градусов.

В Латвии продолжается метель

Между тем, утром в пятницу в Латвии идет снег, местами наблюдается метель, видимость иногда снижается до 500 метров, однако в Курземе снег переходит в дождь.

Порывы южного, юго-восточного ветра дуют со скоростью 11-18 метров в секунду.

Температура воздуха составляет от -2...-4 градусов в восточной части страны до +3 градусов под Лиепаей.

Наибольшая величина снежного покрова на наблюдательных станциях в 5 часов утра достигала 20 сантиметров в Сигулде, 21 сантиметра в Алуксне и 24 сантиметров в Приекуле. Большую часть страны покрывает снежный покров толщиной 2-12 сантиметров.

В Риге видимость во время метели в пять часов утра снизилась до 520 метров, порывы южного ветра достигали 15 метров в секунду, а температура воздуха - -1 градус.