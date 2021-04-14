В ночь на четверг и днем в Латвии сохранится прохладная погода
Сегодня ночью и в четверг днем в Латвии сохранится прохладная погода, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Сегодня ночью и в четверг днем в Латвии сохранится прохладная погода, свидетельствует прогноз Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до +1…+4 градусов.
Днем на большей части территории страны погода будет частично облачной, только в юго-восточных районах облаков будет больше, а с середины дня ожидается небольшой дождь.
Будет дуть порывистый северный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +6…+11 градусов.
Днем в столице из-за облаков будет временами выглядывать солнце, день пройдет без осадков. Будет дуть порывистый северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов.
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