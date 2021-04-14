В ночь на четверг и днем в Латвии сохранится прохладная погода

Ночью небо над Латвией будет преимущественно затянуто облаками, однако существенных осадков не ожидается. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха опустится до +1…+4 градусов.

Днем на большей части территории страны погода будет частично облачной, только в юго-восточных районах облаков будет больше, а с середины дня ожидается небольшой дождь.

Будет дуть порывистый северный, северо-восточный ветер, температура воздуха составит +6…+11 градусов.

В Риге ночь будет преимущественно облачной, однако без осадков. Будет дуть умеренный северный, северо-восточный ветер, температура воздуха понизится до +2…+4 градусов.

Днем в столице из-за облаков будет временами выглядывать солнце, день пройдет без осадков. Будет дуть порывистый северный, северо-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +9…+11 градусов.