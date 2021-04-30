Последний день апреля будет прохладным и дождливым

Местами в Видземе дождь перейдет в мокрый снег. На юге Латгале выглянет солнце, возможна гроза, температура воздуха поднимется до +13 градусов. В других регионах страны ожидается от +3 до +10 градусов.

Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, небо начнет проясняться.

Будет дуть умеренный северный ветер, на побережье его порывы достигнут скорости 13 метров в секунду, но на юге Латгале ожидаются порывы южного ветра до 16 метров в секунду.