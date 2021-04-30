Последний день апреля будет прохладным и дождливым
В пятницу, 30 апреля, на большей части территории Латвии ожидается дождь, больше осадков прогнозируется на юге Курземе, в Земгале, Видземе и на севере Латгале, сообщает агентство LETA.
В пятницу, 30 апреля, на большей части территории Латвии ожидается дождь, больше осадков прогнозируется на юге Курземе, в Земгале, Видземе и на севере Латгале, сообщает агентство LETA.
Местами в Видземе дождь перейдет в мокрый снег. На юге Латгале выглянет солнце, возможна гроза, температура воздуха поднимется до +13 градусов. В других регионах страны ожидается от +3 до +10 градусов.
Во второй половине дня, начиная с северо-запада страны, небо начнет проясняться.
Будет дуть умеренный северный ветер, на побережье его порывы достигнут скорости 13 метров в секунду, но на юге Латгале ожидаются порывы южного ветра до 16 метров в секунду.
В Риге ожидаются сильные осадки, ближе к вечеру прояснится. Будет дуть умеренный северный ветер, температура воздуха будет держаться в районе +5 градусов, вечером потеплеет до +7...+8 градусов.