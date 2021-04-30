От мороза до весеннего тепла: прогноз погоды на выходные
В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля, однако дни будут довольно солнечными и умеренно теплыми, сообщает агентство LETA.
В ночь на субботу и воскресенье температура воздуха в Латвии опустится ниже нуля, однако дни будут довольно солнечными и умеренно теплыми, сообщает агентство LETA.
В первые два дня мая ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, которые потом сменит направление на восточное. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +2...-3 градусов, максимальная температура воздуха днем составит +9...+13 градусов в субботу и +11...+15 градусов в воскресенье. На побережье будет по ночам будет немного теплее, днем - прохладнее, чем в других регионах страны.
В понедельник циклон может принести сильный северный ветер с дождем, с наибольшей вероятностью - в восточной части страны. Возможен и мокрый снег.
4 мая ветер стихнет, ожидается переменная облачность, местами ожидаются дожди. Ночью возможен мороз, а днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.
В середине следующей неделе и во второй ее половине под влиянием циклонов ожидаются дожди, возможны сильные ливни. Ночи станут немного теплее, но днем температура воздуха ожидается как и до этого.
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