От мороза до весеннего тепла: прогноз погоды на выходные

В первые два дня мая ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный, северо-западный ветер, которые потом сменит направление на восточное. Температура воздуха по ночам будет опускаться до +2...-3 градусов, максимальная температура воздуха днем составит +9...+13 градусов в субботу и +11...+15 градусов в воскресенье. На побережье будет по ночам будет немного теплее, днем - прохладнее, чем в других регионах страны.