Синоптики сделали прогноз на конец июня

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу, 25 и 26 июня, будет облачно, пройдут дожди с грозами. По ночам температура воздуха будет опускаться до +15...+21 градуса. В пятницу на востоке страны температура воздуха достигнет +31 градуса. В субботу и воскресенье, вероятно, не будет теплее +20...+26 градусов.