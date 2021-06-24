Чт, 24.06.2021
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Синоптики сделали прогноз на конец июня

Иллюстративное фото ФОТО: Şahin Sezer Dinçer/Unsplash

В оставшиеся дни июня жара в Латвии снизится, сообщает агентство LETA.

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу, 25 и 26 июня, будет облачно, пройдут дожди с грозами. По ночам температура воздуха будет опускаться до +15...+21 градуса. В пятницу на востоке страны температура воздуха достигнет +31 градуса. В субботу и воскресенье, вероятно, не будет теплее +20...+26 градусов.

Дожди и грозы возможны и на следующей неделе. Днем температура воздуха будет держаться между +20 и +30 градусами, а в самые холодные ночи столбик термометра опустится местами до +10 градусов.

Ожидается главным образом слабый, во время грозы - порывистый ветер.

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