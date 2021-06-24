Синоптики сделали прогноз на конец июня
В оставшиеся дни июня жара в Латвии снизится, сообщает агентство LETA.
В оставшиеся дни июня жара в Латвии снизится, сообщает агентство LETA.
По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу, 25 и 26 июня, будет облачно, пройдут дожди с грозами. По ночам температура воздуха будет опускаться до +15...+21 градуса. В пятницу на востоке страны температура воздуха достигнет +31 градуса. В субботу и воскресенье, вероятно, не будет теплее +20...+26 градусов.
Дожди и грозы возможны и на следующей неделе. Днем температура воздуха будет держаться между +20 и +30 градусами, а в самые холодные ночи столбик термометра опустится местами до +10 градусов.
Ожидается главным образом слабый, во время грозы - порывистый ветер.